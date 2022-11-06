مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة الاتحادي

2022/11/06 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب، اليوم الاحد،

القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة

الاتحادي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن

"البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع

قانون الخدمة

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