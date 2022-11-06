اعتذار ثلاثة نواب عن اداء اليمين الدستورية لثلاثة اسباب (وثائق)

2022/11/06 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعتذر ثلاثة نواب، اليوم الاحد، عن اداء اليمين الدستورية كبدلاء في مجلس النواب لثلاثة اسباب.

وبحسب الطلبات التي قدمها النواب الثلاثة الى رئاسة المجلس، فقد كان احد الاسباب انحراف المسار الديمقراطي، فيما ذكر البقية أن السبب يكمن بعدم تحقق الاغلبية السياسية.

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