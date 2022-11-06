المالكي يقترح إعداد موازنة ’متوسطة الأجل’ لمدة 3 سنوات

2022/11/06 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قدم النائب المستقل حامد المالكي، اليوم الاحد، مقترحاً الى وزارة التخطيط واللجنة المالية لاعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "قدمنا مقترح الى وزارة التخطيط واللجنة المالية النيابية لإعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف أنه "استنادا الى احكام المادة 4 ثانيا من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والتي تنص على الاتي على وزارة المالية الاتحادية اعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي المالية والتخطيط تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب".

واضاف أنه "طالبنا من الجهات اعلاه النظر بهذا المقترح الذي يستند الى مبررات واقعية وبهدف وصع خطة مالية للدولة بسقف زمني متوسط بنا يجب القيام به من برامج ومشاريع وتقدير الايرادات والنفقات الجارية والاستثمارية".

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