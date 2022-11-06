البنك المركزي يجمد أنشطة بنك إسلامي لتورطه بسرقة أموال الضرائب (وثيقة)

2022/11/06 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، الى المصارف المجازة كافة بايقاف التعاملات مع مصرف الود الاسلامي للاستثمار والتنمية.

وبحسب الوثيقة المذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك وكالة عمار عمار حمد خلف، بتاريخ 31 تشرين الاول الماضي، وتلقتها (بغداد اليوم)، "تقرر ايقاف كافة الانشطة المصرفية بين مصارفكم ومصرف الود الاسلامي للاستثمار والتنمية وتزويدنا بمقدار الارصدة النقدية العائدة للمصرف اعلاه لغاية تاريخ كتابنا هذا".

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