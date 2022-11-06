2022/11/06 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، توجيها يتعلق بتطوير مداخل بغداد الشمالي.وقالت الدائرة الاعلامية في بيان مقتضب تلقاه /المركز الخبري الوطني/: إن “رئيس مجلس النواب وجه لجنة الخدمات لمتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه من الحلبوسي يتعلق بمداخل بغداد الشمالي المركز الخبري الوطني.

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