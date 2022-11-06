المالكي يقترح إعداد موازنة لمدة ثلاث سنوات

2022/11/06 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن النائب المستقل حامد المالكي، اليوم الأحد، تقديم مقترح لإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات.وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وتابعه /المركز الخبري الوطني/: “قدمنا مقترحا الى وزارة […]

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