2022/11/06 | 15:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4WP36LgMB9w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نتمنى من وزارة التعليم العالي الإبقاء على بعض الدروس غير التخصصية بنظام التعليم الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نتمنى من وزارة التعليم العالي الإبقاء على بعض الدروس غير التخصصية بنظام التعليم الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).