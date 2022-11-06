شاهد.. ابتكار درع يسهّل اختراق الغلاف الجوي للمريخ

2022/11/06 | 15:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يهدف اختبار LOFTID التابع لوكالة ناسا (اختبار الطيران في مدار منخفض حول الأرض لمبطئ سرعة قابل للنفخ) إلى مساعدة المركبات الفضائية على الإبطاء باستخدام درع حراري قابل للنفخ.حيث يمكن لهذا الدرع أن يخفض درجات الحرارة ويسمح بتسليم الحمولات الثقيلة.

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