لأول مرة.. مؤتمر المناخ يبحث

2022/11/06 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق المندوبون المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد حاليا في شرم الشيخ بمصر، الأحد، على مناقشة ما إذا كان يجب على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة عن الأضرار التي لحقت بها بسبب تغير المناخ.

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