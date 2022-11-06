مقتل 4 من قوى الأمن الداخلي جنوب شرق إيران



مقتل 4 من قوى الأمن الداخلي جنوب شرق إيران
2022/11/06 | 15:45 - المصدر: المورد نيوز
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