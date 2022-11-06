الحلبوسي يصدر توجيهاً بشأن مدخل بغداد الشمالي

2022/11/06 | 15:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،

اليوم الأحد، توجيهاً بشأن تطوير مدخل

بغداد الشمالي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في

بيان مقتضب، تلقته وكالة نون الخبرية،

إن "الحلبوسي، وجه لجنة الخدمات

النيابي

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