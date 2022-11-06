بالوثيقة.. استقدام مدير مصرف الطيف الاسلامي بتهمة تزوير

2022/11/06 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر مكتب مكافحة اجرام المحمودية، اليوم الاحد، امرا باستقدام مدير مصرف الطيف الاسلامي فرحان صدام رحمة بتهمة الزوير.

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استقدام مدير مصرف الطيف الاسلامي بتهمة تزوير أولاً على ايرث نيوز.

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