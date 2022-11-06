بيع دلة قهوة في مزاد بسعر صادم في السعودية

2022/11/06 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار مقطع فيديو لبيع دلة قهوة نادرة في السعودية ضجة واسعة على تويتر، بعدما انتهى المزاد ببيعها بـ20 ألف ريال لمشترٍ لم تكشف هويته.

وذكرت صحف سعودية أن الدلة صنعت 1354 هجرياً، باللونين الفضي والنحاسي.

والتقط الفيديو في سوق الزل الرياض، لحبظة إعلان مزاد علني على الدلة التاريخية التي بيعت بسعر صادم، ولم يكشف توقيت تصوير الفيديو، وبائع القطعة أيضاً.

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