ترامب يطالب بموجة حمراء لإنقاذ الحلم الأمريكي من الديمقراطيين

2022/11/06 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس السبت إلى حشد “موجة حمراء عملاقة” من الجمهوريين لضمان الفوز على الديموقراطيين في الانتخابات النصفية في الأسبوع المقبل.

وقال ترامب أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المحورية: “إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأمريكي، عليكم إذًا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة” في إشارة منه إلى لون حزبه.

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