الاكاديمية العسكرية تصدر تنويها بشأن اختراق صفحتها الرسمية

2022/11/06 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت الاكاديمية العسكرية، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن اختراق صفحتها الرسمية.

واوضحت الاكاديمية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "صفحة الاكاديمية العسكرية تم اختراقها وان كل ماينشر فيها لايمت للاكاديمية العسكرية بصله".

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