2022/11/06 | 15:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسعى إلى تطوير العملية التعليمية من خلال اتباع أساليب مهنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يصدر توجيها للمدراء العامين يخص المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يصدر توجيها للمدراء العامين يخص المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).