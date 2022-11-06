بالولاية المضطربة.. وكالة إيرانية: جندي قتل 4 رجال أمن

2022/11/06 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل جندي 3 من رجال الشرطة، وجنديا زميلا، بالرصاص، في مركز للشرطة جنوبي إيران، الأحد، حسبما قالت وكالة الأنباء "تسنيم" الإيرانية، شبه الرسمية.

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