(بالوثيقة).. بدلاء الكتلة الصدرية المستقيلة يقدّمون اعتذارهم عن أداء اليمين الدستورية في البرلمان

2022/11/06 | 16:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم ثلاثة نواب بدلاء عن الكتلة الصدرية المستقيلة، اليوم الأحد، اعتذارهم عن أداء اليمين الدستورية في البرلمان العراقي.

وقال النواب في كتاب مماثل وجّهوه إلى رئيس مجلس النواب، اطلعت عليه “خبر برس ” (واخ)، “بناء على الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب ولكون العملية السياسية الحالية لم ترتق لطموح ابناء شعبنا العزيز في تحقيق العدالة والمضي نحو مشروع الاغلبية السياسية الذي سعى لولادة حكومة وطنية تؤسس لمرحلة جديدة من سيادة العراق في قراراته، وتضامنا مع أعضاء مجلس النواب عن الكتلة الصدرية المستقيلين، فنحن نحيطكم علما باننا نعتذر عن حضور جلسة أداء اليمين الدستورية، كوننا بدلاء ويمكنكم المضي في الإجراءات الرسمية ومخاطبة الاحتياط الثاني”.

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