2022/11/06 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني في ديالى، اليوم السبت، بإصابة 4 من طلبة المدارس بحادث سير على طريق بغداد – كركوك في اطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة طلبة مدارس بحادث سير في ديالى المركز الخبري الوطني.

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