2022/11/06 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يقرر نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة المركز الخبري الوطني.

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