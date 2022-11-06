2022/11/06 | 16:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد 11/06/2022، نقل مدير...

ظهرت المقالة السوداني ينقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة أولاً على المسلة.

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