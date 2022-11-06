الامم المتحدة: السنوات الثماني الأخيرة الأكثر حرا في العالم حتى الآن

2022/11/06 | 16:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد تقرير للأمم المتحدة الأحد تناول الارتفاع السريع في وتيرة الاحترار...

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