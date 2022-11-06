2022/11/06 | 16:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزير الاتصالات، هيام الياسري،

اليوم الأحد، عن إعداد دراسة شاملة

لتخفيض أسعار "كارتات" الهاتف النقال.

وذكر بيان للوزارة، وتلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الياسري، تبنت مسألة العمل

على تخفيض اسعار ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تعد دراسة لتخفيض أسعار "كارتات" الهاتف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تعد دراسة لتخفيض أسعار "كارتات" الهاتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).