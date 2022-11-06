الشروع بالمرحلة الأولى لتقديم الخدمات للمناطق المحرومة

2022/11/06 | 16:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد خطة للمشاريع التي تحتاجها تلك المناطق.

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