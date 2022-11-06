2022/11/06 | 16:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب العراقي تأجيل قراءة مشروع قانون خدمة العلم للجلسة المقبلة.وخدمة العلم توقف العمل بها بالعراق منذ نحو 20 عاما.والمشروع يثير جدلا واسعا، ولا يُعرف إن كان سيحظى بموافقة البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تأجيل بحثه.. قانون التجنيد الإلزامي في العراق يثير الجدل) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تأجيل بحثه.. قانون التجنيد الإلزامي في العراق يثير الجدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).