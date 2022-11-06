2022/11/06 | 16:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمين بغداد يعلن إنجاز إكساء ثلاثة ملايين م2 في أحياء العاصمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/06 | 16:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد يعلن إنجاز إكساء ثلاثة ملايين م2 في أحياء العاصمة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد يعلن إنجاز إكساء ثلاثة ملايين م2 في أحياء العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).