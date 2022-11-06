ديالى.. تصادم باص مع مركبة صغيرة يتسبب باصابة (4) طلاب بحادث سير

2022/11/06 | 16:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، إصابة 4 من طلبة المدارس بحادث سير على طريق بغداد – كركوك في اطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر، أن “4 من الطلبة أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم باص نوع (ستاركس) كان يقلّهم مع مركبة صغيرة على طريق بغداد – كركوك قرب قرية (الطالعة) في اطراف ناحية العظيم، 60 كم شمال بعقوبة”.

وأضاف، أن “المصابين تم نقلهم الى مستشفى قريب من قبل الأهالي، عبر سيارة حمل، بعد تأخر عجلات الاسعاف، وذلك لتلقي العلاجات اللازمة، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث”.

ويتصدر طريق بغداد – كركوك او ما يسمى “طريق الموت” الحوادث المرورية على مستوى البلاد بسبب عدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الاعمار والضوابط المرورية الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.

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