المنتخب الوطني يختتم تدريباته ويتوجّه الى جيرونا غدٍ الاثنين لخوض مباراة المكسيك الودية

2022/11/06 | 16:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إختتمَ المنتخبُ الوطنيّ تدريباته، صباح اليوم الأحد، في ملعبِ الشعب الدوليّ قبل التوجهِ فجر الاثنين إلى مدينةِ جيرونا الإسبانية، لخوضِ مباراة المكسيك في التاسع من الشهر الحالي.

وجاءت تدريباتُ اليوم استشفائيّة بعد خوضِ المنتخب الوطنيّ مباراة ودية يوم أمس، جمعته بنادي الكهرباء وانتهت بفوزه بهدفين من دون مقابل، بينما تدربَ عدد من اللاعبين تدريبات منفصلةً من الذين لم شاركوا في مباراةِ الأمس، بدقائق أقل من بقية زملائهم.

ومن المؤمل أن يغادرَ، فجر غد الاثنين، وفد المنتخب الوطنيّ الى إسبانيا، وتألفت قائمة اللاعبين المستدعاة لمباراتي المكسيك والاكوادور من 25 لاعباً هم كل من: جلال حسن، دلوفان مهدي، حسن أحمد، أمجد عطوان، أيمن حسين، كرار عامر، سجاد جاسم، مناف يونس، أحمد زيرو، أحمد يحيى، هيران أحمد، محمد قاسم، حسين جبار، حمزه عدنان، إبراهيم بايش، علي فائز، زيد تحسين، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم، شهاب رزاق، أمير العماري، آلاي فاضل، عمار محسن، والكسندر أوراها.

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