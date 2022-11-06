الضحية رقم 11.. بنادق الصيد تحصد أرواح المراهقين في ديالى

2022/11/06 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو جمعية حقوق الإنسان في محافظة ديالى، حقي إبراهيم، اليوم السبت، من خطورة انتشار بنادق الصيد بشكل ملحوظ بين عدد من الهواة المراهقين، بعد حصد أرواح العديد منهم في ديالى.

وقال إبراهيم لـ(بغداد اليوم)، إن "شاباً في مقتبل عمره قتل قبل قليل، بنيران بندقية صيد عن طريق الخطأ اثناء رحلة مع اصدقائه في أطراف حوض منطقة الهاشميات شمال غرب بعقوبة".

وأضاف أن "الشاب هو الضحية رقم 11 الذي لقى مصرعه ببندقية صيد عن طريق الخطأ خلال العام الجاري 2022"، مشددًا على "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع استخدام تلك الأسلحة من قبل المراهقين والانتباه للصيد في البساتين والاراضي الزراعية التي فيها نشاط لمزارعين ورعاة".

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