الأمن النيابية تقرر اخذ اراء المواطنين لتعديل قانون الخدمة الالزامية

2022/11/06 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، بضرورة الاستماع إلى إراء المواطنين العراقيين في جميع المحافظات عبر ممثليهم في مجلس النواب، فيما يخص تمرير مشروع قانون خدمة العلم.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنة الدفاع النيابية عقدت، اليوم، اجتماعًا برئاسة النائب الأول لرئيس اللجنة جواد البولاني، بحضور عدد من أعضاء اللجنة لمناقشة مسودة مشروع قانون خدمة العلم".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد قراءة مشروع القانون ومناقشتة بشكلا مستفيض، فيما قررت اللجنة عقد اجتماعات مشتركة مع الجهات العسكرية المعنية للإطلاع على جاهزيتها إذ ما تم التصويت على القانون، فضلا عن الاستماع الى الملاحظات والآراء لكي يتم بحثها داخل اللجنة ومن ثم تضمينها للخروج بصيغة نهائية رصينة للقانون".

واوصت اللجنة، بحسب البيان بأن "يستمع اعضاء اللجنة الى اراء المواطنين من جميع المحافظات العراقية التي يمثلها النواب، بمسودة مشروع القانون كونه يمس الجيل الحالي والأجيال القادمة والأخذ بنظر الاعتبار ارائهم ومقترحاتهم لكي يتم عرضها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة".

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