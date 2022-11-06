وزيرة الاتصالات تتعهد بتخفيض أسعار كارتات شحن الهواتف (فيديو)

2022/11/06 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد، تبنيها تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال.

وذكر مكتب وزيرة الاتصالات في بيان ورد لـ(بغداد اليوم) انها "اعدت دراسة شاملة لإعادة اسعار الكارتات الى ما كانت عليه سابقا".

واشارت الياسري بحسب بيان الوزارة، إلى ان "هذا الملف سيطرح في أقرب جلسة لمجلس الوزراء وتضمينه في موازنة عام 2023 قبل تصويت مجلس النواب عليها، مشددة على أهمية دعم السلطة التشريعية لهذا الملف".

وأضافت الوزيرة انها "تتشرف بتبني تخفيض اسعار كارتات الهاتف النقال لاسيما مع توجه الحكومة في دعم الطبقات الفقيرة".

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