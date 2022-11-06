2022/11/06 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انشغل اللبنانيون مؤخراً بانتهاء ولاية الرئيس عون، وكيفية خروجه من قصر بعبدا.فحبسوا انفاسهم بانتظار اللحظة الموعودة، كما انتظر العالم انطلاق أول مركبة فضائية إلى القمر!

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