بالوثيقة.. تواقيع نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي

2022/11/06 | 16:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها ، عن جمع النائب عن الاطار التنسيقي عدي عواد تواقيع نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي.

ادناه نص الوثيقة:-

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