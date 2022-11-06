القوات الأمنية تجهز على ثلاثة عناصر من

2022/11/06 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، ان قوات الجيش العراقي تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من "داعش" في محافظة نينوى.

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