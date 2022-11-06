العتبة العباسية المقدسة تعلن المساهمة بتأهيل أكثر من 50 مدرسة خلال 2022

2022/11/06 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الأحد، عن مساهمتها في إعادة تأهيل وصيانة أكثر من 50 مدرسةً في محافظة كربلاء المقدسة، منذ بداية العام الحالي حتّى شهر تموز. وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية […]

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