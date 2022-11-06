غمرتها المياه.. فيديو لتحطم طائرة في بحيرة فيكتوريا ولحظة إنقاذ عدد من ركابها

2022/11/06 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي التقطه أشخاص على ضفاف بحيرة فيكتوريا الطائرة وهي مغمورة في الماء بينما ينسق مستجيبو الطوارىء جهود الإنقاذ من القوارب القريبة.

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