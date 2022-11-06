ممثل المرجع السيستاني في كربلاء يوجه بتخفيض اجور الدراسة (50%) في جامعات العتبة الحسينية (وثائق)

2022/11/06 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

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وجه ممثل المرجعية الدينية العليا،

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

بدعم الطلبة في جامعتي الزهراء ووارث

الانبياء التابعتين للعتبة

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