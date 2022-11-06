2022/11/06 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الاحد، على استقالة

رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار،

وتخويل نائبها بمهامها.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، ان الاخير

واف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوافق على استقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوافق على استقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).