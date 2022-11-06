التربية تناقش إمكانية صرف المستحقات المالية لثلاث فئات ضمن موازنة 2023

2022/11/06 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقشت وزارة التربية، اليوم الأحد، إمكانية تضمين صرف مستحقات ثلاث فئات تعمل ضمن ملاكاتها، في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2023.

وذكرت مديرية تربية النجف، في بيان، أن “المدير العام للتربية في محافظة النجف مردان البديري، ومدير قسم الحسابات بالمديرية، شاركوا اليوم في اجتماع اعداد موازنة التربية لعام 2023 المنعقد في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزير للشؤون الادارية فلاح القيسي وعدداً من مدراء التربيات في العراق”.

وأضاف البيان أن “الحاضرين ناقشوا خلال الاجتماع الموازنات التخمينية المخصصة للمديريات واعدادها بشكل يضمن شمول اكبر عدد من المشاريع التربوية المهمة، بإلاضافة إلى إمكانية اضافة فقرات ضمن موازنة السنة القادمة لصرف مستحقات السنوات السابقة للمشرفين وتضمين مبالغ المفصولين السياسيين وصرف المخصصات المهنية للمحاسبين والاداريين”.

وناقش المجتمعون “زيادة المبالغ المخصصة لتطوير الكوادر التربوية من خلال دورات تدريبية خارج البلاد لمواكبة التطورات الحاصلة في البلدان المتقدمة وتوفير المبالغ لصيانة المباني واضافة البناء وصيانة وتطوير القاعات الامتحانية بالطرق الحديثة”، بحسب البيان.

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