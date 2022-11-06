بالأرقام.. مصروفات الدولة العراقية في 2022

2022/11/06 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر خبير اقتصادي، احصائية بتوزيع مصروفات الدولة العراقية لسنة 2022.

وقال منار العبيدي في بيان ان “الرواتب شغلت الحصة الأكبر من هذه المصروفات بنسبة 42% تلتها الإعانة الاجتماعية بنسبة 24% وخدمة الدين بـ 14% وللمنح والاعانات 10%”.وبين ان “90% من مجمل مصروفات الدولة العراقية هي من دون أي انتاجية وبدون اي عائد حقيقي حال او مستقبلي للعراق”.وأضاف العبيدي ان “90% من مجمل المصروفات يعني ان الدولة العراقية مجرد صراف يستلم اموال النفط ويعود ليوزعها توزيع غير عادل على ابناء الشعب العراقي”

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