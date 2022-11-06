“تحت تهديد السلاح” يحقق إيرادات بلغت أكثر مئتي الف جنيه أمس السبت

2022/11/06 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فيلم “تحت تهديد السلاح” إيرادات بلغت 251,679 جنيه من شباك التذاكر بدور السينما المصرية أمس السبت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول جريمة قتل يبرز فيها الرداد كمتهم ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

فيلم “تحت تهديد السلاح” بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الممثلين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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