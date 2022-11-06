العراق يسعى لإستئناف العمل بنقل النفط الخام بإسطول من الناقلات الحديثة

2022/11/06 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، دعم وإسناد عمل شركة ناقلات النفط العراقية واستئناف نشاطها في النقل البحري للنفط الخام، وعدم اختصاره على نقل كميات محدودة من المنتجات المكررة.

ذكر ذلك بيان لمكتب وزير النفط، خلال زيارته، إلى مقر الشركة في محافظة البصرة ولقائه المدير العام والعاملين هناك.

وشدّد عبد الغني، بحسب البيان، على العمل لـ”استعادة الدور الحيوي للناقل الوطني في أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز دورها وموقعها التاريخي الذي كانت تحظى به عندما كانت تجوب البحار وتنقل النفط العراقي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي الى أوربا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بواقع أكثر من 2 مليون برميل”.

وأكد الوزير، ضرورة “استئناف العمل لنقل النفط الخام العراقي عبر تعزيز الشركة بإسطول من الناقلات الحديثة وبحمولات كبيرة، كما كان سابقا في العراق قبل أن تدمره الحروب العبثية”، مشيراً إلى أن “الوزارة كانت لديها محاولات لإعادة ترميم عمل الشركة بعد عام 2003 لكن حجم التحديات والمعوقات كان كبيرا واستطاعت أن تمتلك بعض الناقلات الخاصة بنقل المنتجات النفطية”.

وتابع: “الوزارة تقدم دعمها الكبير لشراء ناقلات حديثة لنقل النفط الخام والسعي لإعادة بناء وتأهيل الناقلات القديمة، وأن تمتلك الشركة أسطول ناقلات معتمد عالمياً، وإدارة الشركة مخيرة بين الذهاب للشراء بمفردها أو بالتعاون مع شركات معتمدة عالمياً“.

وأضاف وزير النفط العراقي، أن “ما يهم الوزارة الإسراع بإعادة بناء أسطول جديد ليعود نشاطها إلى سابق عهده وأفضل في نقل النفط ومنتجاته والارتقاء بها إلى مصاف الشركات العالمية، فضلا عن ذلك ضرورة تأهيل الملاكات المتخصصة في مجال النقل البحري العاملة على الأسطول“.

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