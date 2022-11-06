آرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على مضيّفه تشيلسي

2022/11/06 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستعاد آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصاره الثمين (1 – صفر) على مضيّفه تشيلسي، عصر اليوم الأحد، في ملعب ستامفورد بريدج، بقمة لقاءات الجولة 15.

وسجل هدف آرسنال الوحيد المدافع البرازيلي جابرييل ماجالايس في الدقيقة (63).

وبتلك النتيجة ارتقى آرسنال إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما تجمّد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع.

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