الفتح محذرًا من تأخر إقرار الموازنة: الاعداء يتربصون بالحكومة

2022/11/06 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر تحالف الفتح، اليوم الأحد، من تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للبلد لسنة 2023، مؤكدًا بأنه سيشعل لهيب الاحتجاجات في البلاد.

وقال عضو التحالف، محمود الحياني، لـ(بغداد اليوم)، إن "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبة بالبدء بإعداد قانون الموازنة لسنة 2023، الذي يعتبر في الوقت الحالي من اهم القوانين التي يجب تمريرها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "تأخر اقرار مشروع الموازنة لفترة طويلة سيتسبب بمشاكل اقتصادية كبيرة ويشعل لهيب الاحتجاجات وهذا ما يتربص به اعداء الحكومة".

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