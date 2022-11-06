2022/11/06 | 18:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، اليوم الأحد، إن طائرة تابعة لشركة طيران (برسيشن إير) سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.وأضافت الهيئة أن 15 شخصًا أُنقذوا حتى الآن لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى.[…]

ظهرت المقالة سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).