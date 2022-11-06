2022/11/06 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا عضو مجلس النواب حسين عرب، اليوم الاحد،، رئيس محلس الوزراء محمد شياع السوداني بأتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيسة الهيئة الوطنية سهى النجار.وقال عرب في تغريدة له تابعها/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسين عرب يدعو رئيس الوزراء بأتخاذ الاجراءات القانونية بحق سهى النجار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين عرب يدعو رئيس الوزراء بأتخاذ الاجراءات القانونية بحق سهى النجار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين عرب يدعو رئيس الوزراء بأتخاذ الاجراءات القانونية بحق سهى النجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).