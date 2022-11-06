الحشد الشعبي يطيح بعنصر “داعشي” في سهل نينوى

2022/11/06 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نجح الحشد الشعبي، اليوم الاحد، بالإطاحة بأحد عناصر داعش في سهل نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ انه”استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات في اللواء 30 […]

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