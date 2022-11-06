بخصم ضخم.. آلات تعدين البيتكوين للبيع

2022/11/06 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار آلات تعدين البيتكوين الأكثر كفاءة بنسبة 77 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع ابتعاد المستثمرين عن شراء العملات المشفرة التي قلت قيمتها بنسبة مقاربة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

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