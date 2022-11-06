2022/11/06 | 18:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف الناشط المصري البارز علاء عبدالفتاح، الأحد، عن تناول الماء داخل محبسه في مصر، بعد إضرابه عن تناول الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، حسبما أفادت شقيقته منى سيف.في خطوة تصعيدية تتزامن مع بدء انعقاد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بحضور قادة عالميين.

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