2022/11/06 | 18:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد 11/06/2022، على استقالة...

ظهرت المقالة السوداني يوافق على استقالة رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار أولاً على المسلة.

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